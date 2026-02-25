Военэксперт ответил, могут ли ВСУ возвести серьезные укрепления под Одессой

Вооруженные силы Украины не смогут создать мощные укрепления под Одессой, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у украинских военных есть сложности с созданием оборонительных сооружений.

Да, [в зоне боев у ВСУ есть проблемы с фортификациями]. Если брать Запорожское направление, там степи, так что там тяжело. Сейчас Орехов — самый укрепленный город, дальше — Запорожье. Если говорить о Донбассе — там Славянск, Краматорск, вся эта агломерация. Так что они начали лихорадочно думать. Я думаю, что если на Донбассе они этим делом занимались с 2014 года, то [под Одессой] вряд ли успеют что-то сделать. То, что ВСУ копают, они будут это делать скоро, наверное, и во Львове. Исходя из того, что дела на фронте у них не очень хорошие, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что в начале спецоперации украинские войска разместили мины на побережье и в море, а теперь планируют рыть траншеи. При этом, по словам военного эксперта, западные страны продолжают оказывать финансовую поддержку Киеву и, возможно, вскоре предоставят обещанный кредит в размере €90 млрд.

Ранее глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к круговой обороне в Одесской области. По его словам, в регионе возводят противотанковые рвы, укрепляют фортификационные сооружения и устанавливают минные заграждения.