Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 12:41

Военэксперт ответил, могут ли ВСУ возвести серьезные укрепления под Одессой

Военэксперт Дандыкин: ВСУ не смогут возвести серьезные укрепления под Одессой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины не смогут создать мощные укрепления под Одессой, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у украинских военных есть сложности с созданием оборонительных сооружений.

Да, [в зоне боев у ВСУ есть проблемы с фортификациями]. Если брать Запорожское направление, там степи, так что там тяжело. Сейчас Орехов — самый укрепленный город, дальше — Запорожье. Если говорить о Донбассе — там Славянск, Краматорск, вся эта агломерация. Так что они начали лихорадочно думать. Я думаю, что если на Донбассе они этим делом занимались с 2014 года, то [под Одессой] вряд ли успеют что-то сделать. То, что ВСУ копают, они будут это делать скоро, наверное, и во Львове. Исходя из того, что дела на фронте у них не очень хорошие, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что в начале спецоперации украинские войска разместили мины на побережье и в море, а теперь планируют рыть траншеи. При этом, по словам военного эксперта, западные страны продолжают оказывать финансовую поддержку Киеву и, возможно, вскоре предоставят обещанный кредит в размере €90 млрд.

Ранее глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к круговой обороне в Одесской области. По его словам, в регионе возводят противотанковые рвы, укрепляют фортификационные сооружения и устанавливают минные заграждения.

Одесса
ВСУ
СВО
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта подозревают в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Россия вернулась к производству ультраотечественного самолета
Стало известно, где похоронят актрису Шевчук
Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.