Власти игнорируют критическую ситуацию с энергетикой в Одессе «Страна.ua»: власти Украины игнорируют критическую ситуацию со светом в Одессе

Четверть Одессы лишена электро- и водоснабжения, сообщает украинское издание «Страна.ua». При этом власти Украины игнорируют критическую ситуацию, пишет издание.

Власти на центральном уровне о ситуации со светом в Одессе ничего не говорят, — сообщило издание.

Ранее стало известно, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовались не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.

До этого объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы осталась без электроснабжения. На местах поражения вспыхнули сильные пожары. Кроме того, в ряде районов города возникли перебои с подачей воды и тепла. В Одессе целью ударов стала электроподстанция, расположенная в микрорайоне Черемушки.