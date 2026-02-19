Рестораны в Одессе «забрали» гуманитарные генераторы В Одессе гуманитарную помощь использовали для питания дома и ресторана

Оборудование, переданное Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовалось не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях, сообщила украинская прокуратура. Генераторы общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивали работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.

Преступление произошло в 2022 году. В настоящий момент уголовное дело по данному факту передано для рассмотрения в суд. Главным фигурантом проходит директор Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия. По версии следствия, он и его подчиненные причастны к неправомерному использованию переданного имущества.

Ранее объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы осталась без электроснабжения. На местах поражения вспыхнули сильные пожары. Кроме того, в ряде районов города возникли перебои с подачей воды и тепла. В Одессе целью ударов стала электроподстанция, расположенная в микрорайоне Черемушки.

О поражении мощностей, задействованных в генерации, распределении и передаче электроэнергии, до этого сообщало и украинское Министерство энергетики. Под удары попали объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В ведомстве также отметили, что с 6 декабря на всей территории страны действуют графики почасовых отключений. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.