Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:54

Россиян призвали воздержаться от поездок в еще одну страну

Захарова: россиянам стоит отказаться от визитов в ФРГ из-за русофобии Берлина

Панорама Берлина Панорама Берлина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД России снова рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию, если они не являются жизненно необходимыми. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в ФРГ сложилась крайне враждебная среда, где любые действия властей направлены на дискриминацию россиян и русскоязычных соотечественников, передает корреспондент NEWS.ru.

Все говорит о том, что нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого <...> российского гражданина, нагнетать вокруг россиян атмосферу недоверия, некоей токсичности, просто травить россиян, русскоязычных, чинить в отношении них абсолютное бесправие, произвол и так далее, — заявила дипломат.

Захарова подробно описала методы давления, отметив, что таможенные службы под предлогом санкций ЕС массово изымают у граждан личные вещи, одежду и наличные, после чего выписывают крупные штрафы. Кроме того, россияне испытывают серьезные трудности с банковским обслуживанием.

До этого россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.

МИД РФ
Мария Захарова
дипломаты
Германия
ФРГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пришла к россиянину после комментария в Сети
Украина захотела собственный «Железный купол»
Массовые потери ВСУ, 20 пораженных Starlink: новости СВО на вечер 12 марта
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.