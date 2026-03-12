Россиян призвали воздержаться от поездок в еще одну страну Захарова: россиянам стоит отказаться от визитов в ФРГ из-за русофобии Берлина

МИД России снова рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию, если они не являются жизненно необходимыми. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в ФРГ сложилась крайне враждебная среда, где любые действия властей направлены на дискриминацию россиян и русскоязычных соотечественников, передает корреспондент NEWS.ru.

Все говорит о том, что нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого <...> российского гражданина, нагнетать вокруг россиян атмосферу недоверия, некоей токсичности, просто травить россиян, русскоязычных, чинить в отношении них абсолютное бесправие, произвол и так далее, — заявила дипломат.

Захарова подробно описала методы давления, отметив, что таможенные службы под предлогом санкций ЕС массово изымают у граждан личные вещи, одежду и наличные, после чего выписывают крупные штрафы. Кроме того, россияне испытывают серьезные трудности с банковским обслуживанием.

До этого россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.