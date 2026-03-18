Куба полностью восстановила электроснабжение после сбоя

Во всех провинциях Кубы восстановлено электроснабжение после масштабного сбоя, сообщила в соцсети X государственная компания Unión Eléctrica de Cuba. Специалисты продолжают работы по стабилизации генерации.

В настоящий момент провинция Гранма подключена к национальной электроэнергетической системе, в связи с чем все провинции уже взаимосвязаны между собой, — говорится в сообщении.

После объединения всех регионов специалисты приступили к подготовке тепловых генерирующих мощностей для их последующей синхронизации с общей системой. Полное отключение энергоснабжения произошло в начале недели. До этого на протяжении короткого периода фиксировались повторные сбои.

Ранее стало известно, что очередная волна отключений электричества парализовала работу учебных заведений на Кубе. Жители Гаваны сообщали, что во многих школах отменили занятия, а родители получили соответствующие уведомления в чатах. Информацию подтвердили и другие опрошенные горожане. Сбой электроэнергии затронул многие регионы острова. Это уже третий серьезный сбой за последние две недели. Министерство энергетики Кубы сообщило, что к утру 17 марта электроснабжение удалось восстановить на большей части территории страны. О возвращении школ к работе пока не объявлялось.