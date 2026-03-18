18 марта 2026 в 10:25

Куба полностью восстановила электроснабжение после сбоя

Гавана, Куба
Во всех провинциях Кубы восстановлено электроснабжение после масштабного сбоя, сообщила в соцсети X государственная компания Unión Eléctrica de Cuba. Специалисты продолжают работы по стабилизации генерации.

В настоящий момент провинция Гранма подключена к национальной электроэнергетической системе, в связи с чем все провинции уже взаимосвязаны между собой, — говорится в сообщении.

После объединения всех регионов специалисты приступили к подготовке тепловых генерирующих мощностей для их последующей синхронизации с общей системой. Полное отключение энергоснабжения произошло в начале недели. До этого на протяжении короткого периода фиксировались повторные сбои.

Ранее стало известно, что очередная волна отключений электричества парализовала работу учебных заведений на Кубе. Жители Гаваны сообщали, что во многих школах отменили занятия, а родители получили соответствующие уведомления в чатах. Информацию подтвердили и другие опрошенные горожане. Сбой электроэнергии затронул многие регионы острова. Это уже третий серьезный сбой за последние две недели. Министерство энергетики Кубы сообщило, что к утру 17 марта электроснабжение удалось восстановить на большей части территории страны. О возвращении школ к работе пока не объявлялось.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил за что Европа мстит США
Соединенным Штатам пригрозили мрачным будущим из-за войны с Ираном
Юрист объяснила, можно ли взыскать средства с коллеги за заражение ОРВИ
«Обязательно должен погибнуть»: в ВСУ раскрыли настроения новобранцев
Смертельное ДТП на Пхукете попало на кадры
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

