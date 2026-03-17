Блэкаут парализовал работу школ на Кубе

Очередная волна отключений электричества парализовала работу учебных заведений на Кубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных местных жителей. Жители Гаваны сообщают, что во многих школах отменили занятия, а родители получили соответствующие уведомления в чатах.

Нам прислали оповещение в родительский чат, — сказала Мария, у которой в школе учится сын.

Информацию подтвердили и другие опрошенные горожане. Сбой электроэнергии затронул многие региона острова.

Накануне на острове произошло полное отключение энергосистемы. Это уже третий серьезный сбой за последние две недели. Так, ранее блэкаут случился из-за аварии на ТЭЦ «Антонио Гитеррас», а 10 марта без света остался столичный регион.

Министерство энергетики Кубы сообщило, что к утру 17 марта электроснабжение удалось восстановить на большей части территории страны. О возвращении школ к работе пока не объявлялось.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса. По его словам, российская сторона обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами.