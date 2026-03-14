14 марта 2026 в 13:24

Украинца забрали в ТЦК, а его больная мать неделю выживала без еды и воды

В Одессе мобилизовали мужчину, у которого осталась прикованная к постели мать

ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе мобилизовали мужчину, у которого дома без присмотра осталась прикованная к кровати пожилая мать, передает «Страна.ua». По информации издания, за мужчиной пришли прямо на работу.

Сразу после мобилизации его отправили на медкомиссию и отобрали телефон, из-за чего украинец не смог предупредить знакомых, чтобы они присмотрели за женщиной. По словам мужчины, его мать не могла самостоятельно ходить из-за больной ноги, поэтому шесть дней провела без еды и воды.

В итоге мобилизованный лишь спустя несколько дней смог вернуться домой для оформления документов в социальных службах. Тогда же он увиделся с матерью, которая чудом выжила.

Ранее в Полтаве полиция задержала восемь человек, которых затем отправили в ВСУ. Это произошло после массовой драки на автозаправке с сотрудниками ТЦК и полицейскими. Украинцы использовали слезоточивый газ, из-за чего трое военкомов и трое правоохранителей получили химические ожоги.

Одесса
Украина
мобилизация
ТЦК
