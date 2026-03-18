В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи

Спикер РПЦ Кипшидзе: в России не нужен запрет на продажу куличей до Пасхи

Запрет на продажу куличей до наступления Пасхи не требуется, заявил «Ридусу» заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что россияне знают, когда необходимо приобретать куличи.

Православные люди знают, когда надо покупать куличи, освящать их и употреблять в пищу. А мотивы покупающих куличи вне контекста празднования Пасхи непонятны до конца, — рассказал Кипшидзе.

Представитель Московской патриархии также подчеркнул, что самостоятельно готовить символ праздника необходимо непосредственно в дни перед Пасхой. Он также напомнил, что освящение проходит в предпасхальную Великую субботу.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Пасху в первую очередь следует посетить храм. Верующим важно также навестить тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может прийти на службу.

Читайте также
Никаких яиц, а смотрится как облако: делаю «шапочки» для куличей пышнее маршмэллоу — не крошатся и не трескаются
Общество
Никаких яиц, а смотрится как облако: делаю «шапочки» для куличей пышнее маршмэллоу — не крошатся и не трескаются
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки
Общество
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки
Секрет идеальной шапочки. Глазурь, которая не течет и не липнет, — идеальное украшение для пасхальной выпечки
Общество
Секрет идеальной шапочки. Глазурь, которая не течет и не липнет, — идеальное украшение для пасхальной выпечки
Путин обратился к патриарху Кириллу в честь 50-летия епископского служения
Власть
Путин обратился к патриарху Кириллу в честь 50-летия епископского служения
14 марта — День православной книги: от пергамента до первопечатника
Семья и жизнь
14 марта — День православной книги: от пергамента до первопечатника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

