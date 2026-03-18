В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи Спикер РПЦ Кипшидзе: в России не нужен запрет на продажу куличей до Пасхи

Запрет на продажу куличей до наступления Пасхи не требуется, заявил «Ридусу» заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что россияне знают, когда необходимо приобретать куличи.

Православные люди знают, когда надо покупать куличи, освящать их и употреблять в пищу. А мотивы покупающих куличи вне контекста празднования Пасхи непонятны до конца, — рассказал Кипшидзе.

Представитель Московской патриархии также подчеркнул, что самостоятельно готовить символ праздника необходимо непосредственно в дни перед Пасхой. Он также напомнил, что освящение проходит в предпасхальную Великую субботу.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Пасху в первую очередь следует посетить храм. Верующим важно также навестить тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может прийти на службу.