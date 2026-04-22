22 апреля 2026 в 18:02

Под Киевом устроили поножовщину из-за приветствия «Христос Воскрес»

Под Киевом двое друзей порезали ножом мужчину за приветствие «Христос Воскрес»

В Киевской области на Пасху произошла поножовщина из-за праздничного приветствия, пишет издание «Страна.ua». По его информации, все произошло в городе Белая Церковь, когда 35-летний мужчина зашел в кафе и поприветствовал всех посетителей фразой «Христос Воскрес».

Один из посетителей, 19-летний мужчина, исповедующий другую веру, агрессивно отреагировал на это. На религиозной почве возникла словесная перепалка, во время которой молодой человек решил убить оппонента-христианина, — приводится сообщение полиции.

После этого недовольный позвонил своему другу и позвал его на помощь. Вдвоем они напали на оппонента, повалили на землю и ударили ножом в живот и шею. Пострадавшего удалось спасти.

Ранее в Одессе мужчина, самовольно покинувший воинскую часть, угрожал ножом прохожим и напал на ребенка. Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля. Полицейские прибыли на вызов из-за агрессивного поведения мужчины, который к тому моменту уже успел нанести несовершеннолетнему телесные повреждения и скрылся на территории частного дома. Ребенку потребовалась госпитализация.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

