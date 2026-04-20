Дезертир ВСУ изрезал ножом ребенка В Одессе военнослужащий с ножом напал на ребенка и угрожал полиции

В Одессе мужчина, самовольно покинувший воинскую часть, угрожал ножом прохожим и напал на ребенка, сообщила патрульная полиция региона в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, уточнили в ведомстве.

Полицейские прибыли на вызов из-за агрессивного поведения мужчины, который к тому моменту уже успел нанести несовершеннолетнему телесные повреждения и скрылся на территории частного дома. Ребенку потребовалась госпитализация, добавили в полиции.

Во время общения с сотрудниками патрульной службы мужчина также вел себя агрессивно и угрожал им. В полиции утверждают, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и для его задержания пришлось применить силу.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина сбежал со службы. Патрульные передали задержанного в военную полицию для дальнейшего разбирательства.

