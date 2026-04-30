Сделавшая кальян на куличе россиянка предстанет перед судом Завершено расследование дела против москвички, сделавшей кальян на куличе

В Москве завершено расследование дела против девушки, сделавшей кальян на куличе, передает пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, фигурантка дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка сделала кальян на куличе. В соцсетях россиянка опубликовала видео с процессом — на кадрах она делает чашу из хлебобулочного изделия и кладет в нее табак.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил российского стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и запретили администрировать сайты в течение трех лет.