04 февраля 2026 в 15:38

Неудачно пошутившему комику назначили реальный срок

Суд в Москве приговорил комика Останина к пяти годам девяти месяцам колонии

Стендап-комик Артемий Останин Стендап-комик Артемий Останин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Мещанский районный суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам девяти месяцам колонии общего режима по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Признать Останина виновным, назначить ему наказание в виде пяти лет девяти месяцев колонии общего режима, — огласила решение судья.

Останин просил в суде полного оправдания по уголовному делу. Его защита настаивала на отсутствии состава преступления в его юмористических номерах, поскольку шутки сами по себе не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. В свою очередь государственный обвинитель запросил для артиста наказание в виде почти шести лет колонии и крупного штрафа.

Следствие считает, что в ходе своих выступлений комик демонстративно проявил неуважение к обществу и допустил высказывания, задевающие чувства религиозных людей. Также, по версии обвинения, в другом монологе он публично унизил лиц с ограниченными возможностями здоровья. Артемий Останин был арестован в марте 2025 года и полностью отвергает предъявленные ему обвинения.

Ранее Останина удаляли из зала судебного заседания. Судья прервала выступление артиста, который зачитывал собственное ходатайство. Он не стал реагировать на сделанные ему замечания судьи.

