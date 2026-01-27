Судья выгнала стендап-комика с заседания по громкому делу Судья решила прервать выступление стендап-комика Останина и удалить его из зала

Стендап-комик Артемий Останин был удален из зала судебного заседания, передает РИА Новости. Судья прервала выступление артиста, который обвиняется в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти. Он не стал реагировать на сделанные ему замечания судьи.

В этот момент комик зачитывал собственное ходатайство. В этом документе он, в числе прочего, требовал признать незаконным свое содержание под стражей. Он также просил назначить денежную компенсацию за каждый день, проведенный в заключении, и ходатайствовал о прекращении уголовного дела против него.

Судья неоднократно делала обвиняемому замечания, но он продолжал игнорировать ее требования. В результате она распорядилась удалить его из зала и объявила перерыв в процессе.

Ранее государственное обвинение запросило для стендап-комика 5 лет 11 месяцев колонии общего режима. Кроме лишения свободы, сторона обвинения также просит назначить подсудимому денежный штраф. Его размер должен составить 300 тыс. рублей. Еще одно требование — установление запрета на администрирование интернет-сайтов.

В свое время депутат Виталий Милонов заявил, что Останин, который позволил себе высмеивать инвалидность бойца специальной военной операции, проявил себя как настоящий негодяй и трус. Парламентарий отметил, что комик испугался последствий собственных слов.