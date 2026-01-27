Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:28

Судья выгнала стендап-комика с заседания по громкому делу

Судья решила прервать выступление стендап-комика Останина и удалить его из зала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стендап-комик Артемий Останин был удален из зала судебного заседания, передает РИА Новости. Судья прервала выступление артиста, который обвиняется в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти. Он не стал реагировать на сделанные ему замечания судьи.

В этот момент комик зачитывал собственное ходатайство. В этом документе он, в числе прочего, требовал признать незаконным свое содержание под стражей. Он также просил назначить денежную компенсацию за каждый день, проведенный в заключении, и ходатайствовал о прекращении уголовного дела против него.

Судья неоднократно делала обвиняемому замечания, но он продолжал игнорировать ее требования. В результате она распорядилась удалить его из зала и объявила перерыв в процессе.

Ранее государственное обвинение запросило для стендап-комика 5 лет 11 месяцев колонии общего режима. Кроме лишения свободы, сторона обвинения также просит назначить подсудимому денежный штраф. Его размер должен составить 300 тыс. рублей. Еще одно требование — установление запрета на администрирование интернет-сайтов.

В свое время депутат Виталий Милонов заявил, что Останин, который позволил себе высмеивать инвалидность бойца специальной военной операции, проявил себя как настоящий негодяй и трус. Парламентарий отметил, что комик испугался последствий собственных слов.

суды
комики
стендап
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.