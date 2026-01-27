Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:55

Известный стендап-комик может отправиться в колонию из-за верующих и ОПГ

Прокурор запросила 5 лет 11 месяцев колонии для стендап-комика Останина

Гособвинение запросило 5 лет 11 месяцев колонии общего режима для стендап-комика Артемия Останина, сообщает ТАСС. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группировки.

Прошу признать Останина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — заявила прокурор.

Кроме реального срока, сторона обвинения также просит назначить подсудимому штраф в размере 300 тыс. рублей и установить запрет на администрирование сайтов сроком на три года. Окончательный приговор вынесет суд.

Ранее Таганский суд Москвы заочно ужесточил наказание писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заменив колонию общего режима на исправительное учреждение строгого режима. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, признав Акунина виновным в уклонении от обязанностей иноагента.

До этого бывший адвокат Вадим Лялин упал в обморок в зале суда после оглашения приговора: 14 лет колонии по делу Merlion. Он стал одним из шести фигурантов, осужденных за организацию преступной группы и попытку вымогательства у бывших топ-менеджеров IT-компании.

суды
приговоры
комики
прокуратура
