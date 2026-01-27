Известный стендап-комик может отправиться в колонию из-за верующих и ОПГ

Гособвинение запросило 5 лет 11 месяцев колонии общего режима для стендап-комика Артемия Останина, сообщает ТАСС. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группировки.

Прошу признать Останина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — заявила прокурор.

Кроме реального срока, сторона обвинения также просит назначить подсудимому штраф в размере 300 тыс. рублей и установить запрет на администрирование сайтов сроком на три года. Окончательный приговор вынесет суд.

