26 января 2026 в 20:38

Адвокат упал в обморок после услышанного приговора по делу Merlion

Адвокату Лялину дали 14 лет колонии по делу Merlion

Бывший адвокат Вадим Лялин Бывший адвокат Вадим Лялин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Бывший адвокат Вадим Лялин упал в обморок, услышав, что приговорен к 14 годам колонии по резонансному делу Merlion, передает РИА Новости. Ранее Лялин представлял интересы звезд спорта и шоу-бизнеса.

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор шести бывшим сотрудникам Следственного комитета и Федеральной службы безопасности, признав их виновными в организации преступной группы, фабрикации доказательств и попытке вымогательства взятки у экс-руководителей крупной IT-компании Merlion. Суд назначил обвиняемым сроки заключения от 14 до 19 лет лишения свободы.

Во время объявления судебного вердикта один из подсудимых, находившихся под арестом, сообщил, что Лялин теряет сознание. Подсудимые помогли ему подняться. Позднее источник, участвующий в судебном процессе, подтвердил журналистам, что медики скорой помощи были вызваны в зал суда.

До этого московский суд изъял у экс-следователя и блогера Кирилла Качура (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) недвижимость стоимостью 247 млн рублей. Бывший следователь по особо важным делам обвиняется в создании организованной преступной группы, хищении € 3 млн (почти 295 млн рублей) и вымогательстве взяток на $1,6 млн (более 134 млн рублей). Также Качур проходил по делу IT-компании Merlion.

