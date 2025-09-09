Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента Московский суд изъял у блогера Качура недвижимость на 247 млн рублей

Московский суд изъял у экс-следователя и блогера Кирилла Качура (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) недвижимость стоимостью 247 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Его обвиняют в создании ОПГ, вымогательстве взяток и хищении миллионов евро и долларов.

Генеральная прокуратура обратилась с иском в Дорогомиловский суд. Бывший следователь по особо важным делам обвиняется в создании организованной преступной группы, хищении € 3 млн (почти 295 млн рублей) и вымогательстве взяток на $1,6 млн (более 134 млн рублей). Также Качур проходил по делу IT-компании Merlion.

Блогер уехал в Черногорию, он заочно арестован в России. Всего по его делу изъято 11 объектов недвижимости.

Ранее стало известно, что Качур был включен в список иноагентов из-за получения финансирования из-за рубежа. Также блогер распространял в соцсетях посты с критикой представителей власти. Речь идет о периоде с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Тогда на счета фирмы, соучредителем которой он является, осуществлялись переводы средств из трех стран Европы, а также США.