Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:45

Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента

Московский суд изъял у блогера Качура недвижимость на 247 млн рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Московский суд изъял у экс-следователя и блогера Кирилла Качура (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) недвижимость стоимостью 247 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Его обвиняют в создании ОПГ, вымогательстве взяток и хищении миллионов евро и долларов.

Генеральная прокуратура обратилась с иском в Дорогомиловский суд. Бывший следователь по особо важным делам обвиняется в создании организованной преступной группы, хищении € 3 млн (почти 295 млн рублей) и вымогательстве взяток на $1,6 млн (более 134 млн рублей). Также Качур проходил по делу IT-компании Merlion.

Блогер уехал в Черногорию, он заочно арестован в России. Всего по его делу изъято 11 объектов недвижимости.

Ранее стало известно, что Качур был включен в список иноагентов из-за получения финансирования из-за рубежа. Также блогер распространял в соцсетях посты с критикой представителей власти. Речь идет о периоде с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Тогда на счета фирмы, соучредителем которой он является, осуществлялись переводы средств из трех стран Европы, а также США.

иноагенты
блогеры
суды
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.