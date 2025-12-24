Новый год-2026
Перевод «королевы марафонов» замедлил работу исправительной колонии

Mash: во владимирской ИК-1 ужесточили досмотр после перевода Блиновской

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перевод блогера Елены Блиновской в исправительную колонию № 1 во Владимирской области привел к ужесточению досмотра и многометровым очередям из родственников заключенных, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, время ожидания для передачи посылок увеличилось с одного до четырех часов.

В сообщении говорится, что особенно тщательно сотрудники колонии проверяют сим-карты, пейджеры, телефоны и лекарства. За последние две недели количество жалоб на работу ИК-1 выросло на 40%.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что официальных претензий по работе учреждения не поступало, а сотрудники обладают всеми необходимыми навыками для выполнения обязанностей и самостоятельного несения службы. Родственники осужденных планируют направить коллективное обращение в прокуратуру.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что блогер, осужденная на 4,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, не имеет привилегий в ИК-1. По ее словам, «королева марафонов» надлежащим образом отбывает назначенное судом наказание.

