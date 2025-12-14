Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 16:18

Адвокат отреагировала на слухи о переводе «королевы марафонов» в ВИП-отряд

Адвокат Сальникова: Блиновская не имеет привилегий в женской ИК-1 под Владимиром

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Елена Блиновская, осужденная на 4,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, не имеет привилегий в женской ИК-1 во Владимирской области, сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова. По словам собеседницы агентства, «королева марафонов» надлежащим образом отбывает назначенное судом наказание. Информацию о том, что блогер имеет какие-либо преференции, адвокат назвала не соответствующей действительности.

Непроверенная информация и слухи постоянно опровергаются и защитой, и УФСИН, но почему-то продолжают появляться снова и снова. Елена надлежащим образом несет наказание и искренне старается показать всему обществу, что она достойно проходит этот свой путь, — сказала она.

Сальникова подчеркнула, что Блиновская «не имела и не имеет никаких привилегий в принципе». Она призвала СМИ не распространять непроверенную информацию, которая вредит блогеру и создает для нее дополнительные сложности в процессе отбывания наказания.

Ранее Сальникова не смогла подтвердить перевод ее доверительницы в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Это исправительное учреждение считается привилегированным, так как в нем осужденные освобождены от тяжелой работы. При этом накануне, 11 декабря, адвокат сообщила, что Блиновская находится в СИЗО.

