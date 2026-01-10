Атака США на Венесуэлу
Стало известно, на сколько биткоин вырастет в цене к 2050 году

VanEck: стоимость биткоина вырастет до $2,9 млн к 2050 году

Фото: Создано ИИ/Александра Погиба/NEWS.ru
Стоимость одного биткоина к 2025 году может составить $2,9 млн (226 млн рублей), сообщили в РБК со ссылкой на данные компании VanEck. По информации журналистов, прогноз может быть воплощен в жизнь в случае, если криптовалюта захватит 10% мировой торговли.

Отмечается, что драйвером для биткоина может выступить рост денежной массы и обесценивание нацвалют. В отчете компании сообщается, что стоимость криптовалюты в случае реализации различных сценариев может достигнуть от $130 тыс. (1 млн рублей) до $53,4 млн (4 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что российский рубль показал лучший результат среди мировых валют по итогам прошедшего года. Он продемонстрировал подорожание по отношению к американскому доллару на 31%. Шведская крона (19,9%) и венгерский форинт (19,4%) заняли в этом рейтинге второе и третье места соответственно.

До этого аналитик агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко заявил, что укрепление китайской валюты выгодно для России. Он объяснил, что сегодня юань, наряду с долларом и евро, стал одной из ключевых иностранных валют, в которых Россия осуществляет международные расчеты.

