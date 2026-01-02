Новый год — 2026
Названа валюта, которая подорожала по отношению к доллару больше всего.

Рубль стал самой подорожавшей валютой к доллару в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский рубль показал лучший результат среди мировых валют по итогам прошедшего года, передает РИА Новости. Он показал подорожание по отношению к американскому доллару на 31%. Шведская крона (19,9%) и венгерский форинт (19,4%) заняли в этом рейтинге второе и третье места соответственно.

Из 45 проанализированных валют десять завершили год с ослаблением к доллару, причем сильнее всех подешевел аргентинский песо — на 29,2%. Также в тройку антилидеров вошли турецкая лира и ливийский динар, ослабшие на 18,3% и 9,2% соответственно.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты. Однако она подчеркнула, что дать точную оценку этому влиянию практически невозможно по той причине, что часть майнинга работает в серой зоне.

До этого аналитик агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко заявил, что укрепление китайской валюты выгодно для России. Он объяснил, что сегодня юань, наряду с долларом и евро, стал одной из ключевых иностранных валют, в которых Россия осуществляет международные расчеты.

