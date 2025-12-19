Набиуллина указала на неожиданный фактор укрепления рубля

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты, передает ТАСС. Однако она подчеркнула, что дать точную количественную оценку этому влиянию практически невозможно из-за специфики отрасли.

Набиуллина объяснила, что значительная часть майнинга в стране работает в серой зоне, что усложняет анализ. Она также отметила, что этот вид деятельности существовал и ранее, поэтому его нельзя считать главной причиной нынешнего укрепления рубля.

В любом случае майнинг появился не в этом году. <…> Он и существовал, наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля, — отметила глава ЦБ.

Регулятор признает косвенное влияние майнинга на валютный рынок, указала Набиуллина. Но рассматривает его лишь как один из многих факторов, а не как ключевую движущую силу.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5% до 16%. Регулятор посчитал, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания несколько возросли.