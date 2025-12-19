Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 21:45

Набиуллина указала на неожиданный фактор укрепления рубля

Набиуллина связала майнинг криптовалют с укреплением рубля

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты, передает ТАСС. Однако она подчеркнула, что дать точную количественную оценку этому влиянию практически невозможно из-за специфики отрасли.

Набиуллина объяснила, что значительная часть майнинга в стране работает в серой зоне, что усложняет анализ. Она также отметила, что этот вид деятельности существовал и ранее, поэтому его нельзя считать главной причиной нынешнего укрепления рубля.

В любом случае майнинг появился не в этом году. <…> Он и существовал, наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля, — отметила глава ЦБ.

Регулятор признает косвенное влияние майнинга на валютный рынок, указала Набиуллина. Но рассматривает его лишь как один из многих факторов, а не как ключевую движущую силу.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5% до 16%. Регулятор посчитал, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания несколько возросли.

майнинг
Эльвира Набиуллина
рубль
укрепление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море
Грабители «обчистили музей» в Бельгии и украли кольцо Наполеона
В Белгородской области найдены две жертвы атаки ВСУ
«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием
Как выбрать кроссовки: на зиму, для бега, зала, прогулок и на сменку
Рубио рассказал, почему США хотят закончить конфликт на Украине
«Жить хочет каждый»: военэксперт объяснил масштабы дезертирства в ВСУ
Набиуллина указала на неожиданный фактор укрепления рубля
Военным дали неожиданный совет на случай незаконных приказов
Еврокомиссия решила проучить Грузию за строптивость
В российских банках сообщили приятную новость о ставке по кредитам
Рубио уклонился от ответа на вопрос о возможных контактах Трампа и Мадуро
Ростех назвал главные козыри МС-21 перед конкурентами
В Молдавии объяснили, зачем Европа противится миру на Украине
«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было
Глава окруженного странами НАТО региона поддержал слова Путина о защите
Как создать модный новогодний образ бюджетно: идеи-2026
Рубио ответил на вопрос об эскалации с РФ из-за Мадуро и поздравил Лаврова
Ученые открыли планету необычной формы, похожей на фрукт
Западные СМИ указали на значимость заявлений Путина на «Итогах года»
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.