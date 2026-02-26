Греф сделал тревожное заявление о рубле в 2026 году Греф не увидел причин для крепкого рубля в 2026 году

Причин для крепкого рубля в 2026 году нет, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава банка напомнил, что официальный прогноз по курсу рубля составляет 85–90 рублей за доллар, однако его личная оценка находится в диапазоне 90–95. Сейчас, по мнению Грефа, курс рубля кажется наиболее сбалансированным, пишет ТАСС.

Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб, — подчеркнул он.

Греф также отметил, что ключевая ставка 12% поможет сбалансировать движение российской экономики. По его словам, этот показатель также увеличит инвестиционную активность.

Инвестор Егор Федосов между тем отметил, что правительство рассматривает вопрос о снижении пороговой цены на нефть в рамках бюджетного правила. По его мнению, это решение может привести к ослаблению рубля до 100 рублей за доллар в ближайшее время и до 150 рублей в перспективе двух лет.