Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:30

Греф сделал тревожное заявление о рубле в 2026 году

Греф не увидел причин для крепкого рубля в 2026 году

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Причин для крепкого рубля в 2026 году нет, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава банка напомнил, что официальный прогноз по курсу рубля составляет 85–90 рублей за доллар, однако его личная оценка находится в диапазоне 90–95. Сейчас, по мнению Грефа, курс рубля кажется наиболее сбалансированным, пишет ТАСС.

Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб, — подчеркнул он.

Греф также отметил, что ключевая ставка 12% поможет сбалансировать движение российской экономики. По его словам, этот показатель также увеличит инвестиционную активность.

Инвестор Егор Федосов между тем отметил, что правительство рассматривает вопрос о снижении пороговой цены на нефть в рамках бюджетного правила. По его мнению, это решение может привести к ослаблению рубля до 100 рублей за доллар в ближайшее время и до 150 рублей в перспективе двух лет.

Герман Греф
рубли
валюты
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Обманул тысячи россиян: создателя пирамиды экстрадировали из ОАЭ, детали
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.