16 марта 2026 в 15:48

Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны

Экономист Разуваев: курс доллара достигнет 100 рублей к концу весны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Курс американского доллара может достичь отметки в 100 рублей к концу весны, предположил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, такое значение является более фундаментально обоснованным для российской валюты в текущих экономических условиях.

Курс доллара должен быть ближе к 100 рублей к концу весны. Это фундаментально. С моей точки зрения, более значимо заседание Центробанка. Я считаю, что на 0,5 пункта снизят ключевую ставку, и на этом все закончится. Так или иначе, конечно, будет ее постепенное снижение. Это вряд ли сильно ускорит инфляцию. Я по-прежнему считаю, что не надо держать деньги в иностранной валюте. Вообще не надо инвестировать во что-то заграничное. Есть золото, оно торгуется в долларах. Необязательно идти в банк покупать слиток. Прошли времена, когда валюта реально играла важную роль в нашей жизни, — пояснил Разуваев.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что, несмотря на разговоры о скором падении российской валюты до психологической отметки в 100 рублей за доллар, реальных предпосылок для этого пока не наблюдается. По его словам, фундаментальные факторы давления на рубль остаются лишь теорией, а на практике курс держится стабильно.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Наталья Наволоцкая
