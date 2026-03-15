В двух российских регионах снова разрешили добычу криптовалют В Бурятии и Забайкальском крае с 15 марта разрешили майнинг криптовалют

Майнинг криптовалют вновь разрешили в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нормативно-правовой базы. Согласно постановлению правительства России, запрет на майнинг в Бурятии действовал с 15 ноября 2025 года.

Отмечается, что ограничение распространялось почти на всю республику — на 19 муниципальных районов и городской округ Улан-Удэ. В Забайкалье запрет действовал в 14 муниципальных районах и 14 муниципальных округах, а также в городских округах Читы, поселках Агинское и Горный.

Кабмин в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретил майнинг криптовалют в 10 субъектах страны. Это Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период.

Ранее в Красноярском крае директора компании и индивидуального предпринимателя обвинили в мошенничестве на 300 млн рублей. Вместо заявленного пчеловодства они организовали на арендованной земле майнинговую ферму, незаконно подключив технику к подстанции ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».