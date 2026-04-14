Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение правил майнинга. Документ предусматривает санкции за добычу криптовалюты в регионах, где такая деятельность запрещена, передает ТАСС.

Инициатива была внесена в январе группой парламентариев во главе с председателем комитета по энергетике Николаем Шульгиновым. Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей, регулирующей ответственность в этой сфере.

Согласно документу, за майнинг в запрещенных регионах гражданам грозит штраф от 100 до 150 тыс. рублей с изъятием оборудования. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 300 до 800 тыс. рублей или дисквалификация до двух лет, для юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей с конфискацией или приостановление деятельности до 90 суток.

Отдельно вводится ответственность за майнинг без включения в реестр или при превышении лимитов энергопотребления. В этом случае штрафы для граждан составят от 100 до 150 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 до 300 тыс. рублей или дисквалификация, для предпринимателей — до 400 тыс. рублей, для компаний — до 500 тыс. рублей с возможной приостановкой работы.

Такие же меры предлагается применять к операторам майнинговой инфраструктуры без соответствующего права. Законопроект также предусматривает повышенные штрафы за повторные нарушения.

Ранее сообщалось, что майнинг криптовалют вновь разрешили в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта. Согласно постановлению правительства России, запрет на майнинг в Бурятии действовал с 15 ноября 2025 года.

