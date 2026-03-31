В России может появиться закон об уголовной ответственности за майнинг

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Документ предусматривает конкретные меры наказания.

Согласно законопроекту, за майнинг криптовалюты или работу оператором майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие реестры при причинении крупного ущерба предлагается штраф, обязательные или принудительные работы. В случае совершения преступления организованной группой или при особо крупном ущербе предусмотрены более строгие меры, включая лишение свободы на срок до пяти лет.

Если Госдума примет закон, он вступит в силу через 10 дней после публикации. Законопроект направлен на регулирование деятельности в сфере майнинга и повышение ответственности за нарушение правил.

Ранее сообщалось, что майнинг криптовалют вновь разрешили в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта. Согласно постановлению правительства России, запрет на майнинг в Бурятии действовал с 15 ноября 2025 года.