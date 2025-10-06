Цены на бензин в Москве продолжают стремительно расти

Автомобильное топливо в Москве продолжает дорожать вторую неделю подряд, темпы роста цен достигли одного из самых высоких показателей за текущий год, следует из отчета Московской топливной ассоциации. По ее данным, за неделю средняя стоимость одного литра бензина марки Аи-92 выросла на 43 копейки, достигнув 60,4 рубля.

В отчете отмечается, что Аи-95 также подорожал — на 39 копеек до 66,65 рубля за литр. Значительный рост продемонстрировала и цена дизельного топлива, увеличившись на 35 копеек и составив 71,8 рубля за литр. Согласно таблице, стоимость бензина выросла на семи из восьми заправок в сравнении с 27 сентября.

Ранее в Минэнерго сообщали, что ведомство планирует удержать рост цен на бензин в предстоящем, 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции. В министерстве добавили, что фактическая стоимость топлива на АЗС может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.