Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний

COVID-19 стал фактором, провоцирующим развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «МК в Крыму» заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы имени Семашко кандидат медицинских наук Валерий Садовой. Он отметил, что причины заболевания не всегда было легко распознать.

Когда поступает пациент с жизнеугрожающими осложнениями заболевания сердечно-сосудистой системы, а спасать человека надо здесь и сейчас. И только позже, при внимательном разборе, выяснилось, что первопричиной такого состояния все-таки являлась ковидная инфекция, — рассказал Садовой.

Кардиолог подчеркнул, что в период пандемии в больницы поступало большое количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По его словам, COVID-19 стал фактором, увеличивающим прогрессирование хронических болезней.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что хронический недосып (сон менее семи часов в сутки) значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет. Он назвал сон лекарством для человека и посоветовал спать 7–9 часов при температуре около +18–20 градусов.