Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:27

Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний

Кардиолог Садовой: COVID-19 стал причиной сердечных заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

COVID-19 стал фактором, провоцирующим развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «МК в Крыму» заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы имени Семашко кандидат медицинских наук Валерий Садовой. Он отметил, что причины заболевания не всегда было легко распознать.

Когда поступает пациент с жизнеугрожающими осложнениями заболевания сердечно-сосудистой системы, а спасать человека надо здесь и сейчас. И только позже, при внимательном разборе, выяснилось, что первопричиной такого состояния все-таки являлась ковидная инфекция, — рассказал Садовой.

Кардиолог подчеркнул, что в период пандемии в больницы поступало большое количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По его словам, COVID-19 стал фактором, увеличивающим прогрессирование хронических болезней.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что хронический недосып (сон менее семи часов в сутки) значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет. Он назвал сон лекарством для человека и посоветовал спать 7–9 часов при температуре около +18–20 градусов.

кардиологи
COVID-19
здоровье
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вынесен приговор по делу о хищении у Минобороны полмиллиарда рублей
ВСУ в «овечье шкуре» и атаки на Купянск: новости СВО на вечер 30 декабря
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.