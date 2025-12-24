Новый год-2026
Кардиолог рассказал, чем опасен недосып

Кардиолог Гаглошвили: недосып разрушает сердце и сосуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хронический недосып (сон менее семи часов в сутки) значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет, предупредил кардиолог Тамаз Гаглошвили. В своем Telegram-канале он назвал сон лекарством для человека.

Когда человек спит меньше семи часов, растут цифры, которые нам точно не нужны: риск гипертонии выше примерно на 7–30%, диабета второго типа — примерно на 30%, а вероятность сбоя сердечного ритма, по данным разных работ, растет примерно на 15–17% на каждый потерянный час сна, — сообщил он.

Врач посоветовал спать 7–9 часов при температуре около +18…+20 градусов. Ложиться и подниматься следует в одно время, за час до сна убирать ленту новостей, сериалы и ноутбук, а также не пить кофе и алкоголь.

До этого врач общей практики Елена Павлова рассказала, что недостаток сна значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти. По ее словам, при систематическом недосыпе также возрастает риск развития инфекционных и неврологических заболеваний.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что ночная работа и сменный график могут стать причиной ожирения и нарушений обмена веществ. По его словам, люди, работающие в ночные смены, часто испытывают недостаток сна, что приводит к увеличению аппетита.

