24 февраля 2026 в 07:12

Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете

Корабль береговой охраны США Корабль береговой охраны США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Береговая охрана Соединенных Штатов проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом с нарисованной свастикой, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, соответствующую символику нашли на стене мужского туалета в учебном центре Кейп-Мэй в американском штате Нью-Джерси.

Командующий службой адмирал Кевин Ландей уже выехал из Вашингтона для разговора с новобранцами и подчиненными. Он подчеркнул, что авторам экстремистского рисунка грозит отчисление.

Любой, кто придерживается или продвигает идеологию ненависти или экстремизма, — уходите. Вам не место в Береговой охране США, мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать нас ненавистью, — сказал он.

Ранее прокуратура Парижа потребовала сурового наказания для семерых граждан Молдавии, обвиняемых в нанесении провокационных граффити на здания во французской столице. Фигурантам грозит от полутора до трех лет лишения свободы за рисунки, изображающие истребители Mirage в виде гробов с крыльями, и антивоенные лозунги. Следователи вышли на след группы благодаря камерам наблюдения.

