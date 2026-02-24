Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете

Береговая охрана Соединенных Штатов проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом с нарисованной свастикой, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, соответствующую символику нашли на стене мужского туалета в учебном центре Кейп-Мэй в американском штате Нью-Джерси.

Командующий службой адмирал Кевин Ландей уже выехал из Вашингтона для разговора с новобранцами и подчиненными. Он подчеркнул, что авторам экстремистского рисунка грозит отчисление.

Любой, кто придерживается или продвигает идеологию ненависти или экстремизма, — уходите. Вам не место в Береговой охране США, мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать нас ненавистью, — сказал он.

