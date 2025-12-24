Новый год-2026
24 декабря 2025 в 09:39

США могут захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой

Reuters: США намерены захватить нефтяной танкер Bella 1

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
США намерены захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Там отметили, что американская береговая охрана ожидает подкрепления для высадки на борт судна. В этой операции могут задействовать группы реагирования на угрозы морской безопасности.

Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем <…> захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Это решение действует в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады Боливарианской Республики.

До этого сообщалось, что Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно: Трамп подчеркнул, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота.

США
Венесуэла
танкеры
военные
береговая охрана
