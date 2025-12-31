Судно повредило кабель связи на дне Финского залива

Береговая охрана Финляндии взяла под контроль судно в Финском заливе, которое подозревают в повреждении кабеля, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Х. Повреждения получил телекоммуникационный кабель компании Elisa.

Судно VL Turva прибыло на место и обнаружило, что якорная цепь судна находится в воде. Финские власти в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль, — информировали в береговой охране.

Ответственность за ход дела передана от Береговой охраны Финского залива в ведение полиции Хельсинки.

