Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 14:50

Судно повредило кабель связи на дне Финского залива

Береговая охрана Финляндии задержала подозреваемое в повреждении кабеля судно

Судно VL Turva в Финском заливе Судно VL Turva в Финском заливе Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Береговая охрана Финляндии взяла под контроль судно в Финском заливе, которое подозревают в повреждении кабеля, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Х. Повреждения получил телекоммуникационный кабель компании Elisa.

Судно VL Turva прибыло на место и обнаружило, что якорная цепь судна находится в воде. Финские власти в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль, — информировали в береговой охране.

Ответственность за ход дела передана от Береговой охраны Финского залива в ведение полиции Хельсинки.

Ранее сообщалось, что финны обвиняют РФ в гибели северных оленей на своей территории. Местные жители считают, что виной всему стали волки, которые переходят через российско-финскую границу. Якобы только за нынешний год хищниками было убито около двух тысяч особей.

До этого Финляндия начала возводить заграждение в непосредственной близости от российско-финской границы, установив его на расстоянии около метра от линии разграничения. По данным источника, через каждые несколько десятков метров вдоль сооружения будут установлены камеры.

Финский залив
Финляндия
корабли
береговая охрана
Хельсинки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.