22 декабря 2025 в 23:07

В Финляндии считают, что российские волки в чем-то виноваты

CNN: жители Финляндии обвиняют российских волков в гибели 1950 северных оленей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Финляндии обвиняют Россию в гибели северных оленей на своей территории, передает CNN. Местные жители считают, что виной всему являются волки, которые пересекают российско-финскую границу, отметили в источнике.

Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1950 северных оленей — почти на 70% больше, чем в прошлом году, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что бродячие псы убивали северных оленей на Сахалине. В источнике говорится, что в некоторых стадах они загрызли всех детенышей, из-за чего табун, который пять лет выращивала местная община «Абориген», оказался на грани исчезновения.

До этого Финляндия начала возводить заграждение в непосредственной близости от российско-финской границы, установив его на расстоянии около метра от линии разграничения. По данным источника, через каждые несколько десятков метров вдоль сооружения будут установлены камеры.

Кроме того, блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой возможного частичного открытия границы между Россией и Финляндией. Он уточнил, что стороны должны договориться о полноценном возобновлении пересечения границы.

