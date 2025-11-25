Финляндия строит забор в метре от границы с Россией

Финляндия возводит заграждение в непосредственной близости от российско-финской границы, установив его на расстоянии около метра от линии разграничения, сообщает Yle, ссылаясь на представителя пограничной службы республики. По данным источника, каждые несколько десятков метров вдоль сооружения будут установлены камеры.

Устройства должны обеспечить «постоянное наблюдение на восточной границе». Строительство заграждения в Лапландии, северном регионе страны, практически завершено. Приемка работ запланирована на 9 декабря. Ожидается, что строительство всего забора будет завершено к лету 2026 года.

Протяженность российско-финской границы превышает 1,3 тыс. километров. По данным телерадиокомпании, власти Финляндии не смогут возвести заграждение по всей ее длине из-за недостаточного финансирования. Стоимость одного километра ограждения оценивается примерно в €1,8 млн (164 млн рублей). Планируется, что общая протяженность заграждений превысит 200 километров, а общий бюджет проекта составит около €362 млн (33 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Польша начала строить второе заграждение на границе с Белоруссией. Сооружение возводят в Подляском воеводстве. Работы должны завершиться к началу весны 2026 года.