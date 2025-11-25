День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:21

Финляндия строит забор в метре от границы с Россией

Власти Финляндии начали строить заграждения в метре от границы с Россией

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Финляндия возводит заграждение в непосредственной близости от российско-финской границы, установив его на расстоянии около метра от линии разграничения, сообщает Yle, ссылаясь на представителя пограничной службы республики. По данным источника, каждые несколько десятков метров вдоль сооружения будут установлены камеры.

Устройства должны обеспечить «постоянное наблюдение на восточной границе». Строительство заграждения в Лапландии, северном регионе страны, практически завершено. Приемка работ запланирована на 9 декабря. Ожидается, что строительство всего забора будет завершено к лету 2026 года.

Протяженность российско-финской границы превышает 1,3 тыс. километров. По данным телерадиокомпании, власти Финляндии не смогут возвести заграждение по всей ее длине из-за недостаточного финансирования. Стоимость одного километра ограждения оценивается примерно в €1,8 млн (164 млн рублей). Планируется, что общая протяженность заграждений превысит 200 километров, а общий бюджет проекта составит около €362 млн (33 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Польша начала строить второе заграждение на границе с Белоруссией. Сооружение возводят в Подляском воеводстве. Работы должны завершиться к началу весны 2026 года.

Финляндия
Россия
границы
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
На Западе предположили, какой пункт поменяли в мирном плане США
Агония Зеленского: зачем ВСУ бьют вглубь РФ, при чем тут Запад
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.