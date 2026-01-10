Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 07:31

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 января: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 10 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 59 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Липецкой области, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА — над территорией Республики Адыгея, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области и один БПЛА — над территорией Тульской области», — сказано в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

