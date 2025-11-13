Польша пытается оградиться от мигрантов вторым забором Польша возводит на границе с Белоруссией второй забор от нелегалов

Польша приступила к строительству второго защитного сооружения на границе с Белоруссией в Подляском воеводстве, передает радиостанция RMF24. Новый барьер представляет собой четырехметровую сетку-рабицу с двумя рядами колючей проволоки. Работы завершатся к началу весны.

Новое заграждение представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя дополнительными витками колючей проволоки, предназначенное для сдерживания мигрантов, перебравшихся через первый пятиметровый забор, — отмечает радио.

На 11 ноября 2025 года пограничники Подляского воеводства задержали 1428 мигрантов. За аналогичный период 2023 года были зафиксированы 5015 случаев незаконного пересечения границы.

Ранее стало известно, что бетонные заграждения будут установлены в Закарпатской области Украины. Они необходимы для предотвращения попыток прорыва автомобилей через государственную границу.

Тем временем министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Эстония и Латвия готовы закрыть границы с Белоруссией. По ее словам, страны примут меры, если произойдет обострение ситуации с Минском.