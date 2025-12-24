Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20

Польша должна помнить об экономическом характере G20 («Большой двадцатки»), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Представитель Кремля также призвал Варшаву не сводить все к политике. Так он прокомментировал стремление республики стать членом объединения.

Надеемся, что в Польше помнят, что G20 — это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что республика представляет собой большую экономику для Восточной Европы. Песков признал масштаб этой страны. Однако он напомнил, как в Польше всегда склонны все превращать в политику и передергивать ее смыслы.

США активно продвигают Варшаву в G20, пригласив ее на следующий саммит объединения в Майами. Одновременно с этим Вашингтон не стал звать на встречу представителей входившей в «Большую двадцатку» с момента ее основания ЮАР. США раскритиковали эту страну.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал пригласить Казахстан и Узбекистан на саммит G20 в 2026 году. Президент США провел переговоры с лидерами этих республик во вторник, 23 декабря.