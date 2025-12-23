Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20 Трамп заявил, что Казахстан и Узбекистан пригласят на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Казахстан и Узбекистан на саммит G20 2026 года, который пройдет в Майями. Глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social после переговоров с лидерами этих стран. Беседы состоялись во вторник, 23 декабря.

Сегодня утром я провел два замечательных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, — поделился Трамп.

Президент США отметил, что обсудил с коллегами важность достижения мира в продолжающихся конфликтах, а также выросшие торговлю и сотрудничество между странами. Отношения между государствами он назвал замечательными. В следующем году США намерены отправить лидерам официальные приглашения присоединиться в качестве гостей к саммиту.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан готов стать площадкой для нового раунда переговоров по Украине. Президент республики обратил внимание на сложность урегулирования конфликта, отметив проблему территориального вопроса.