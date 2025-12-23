Президент страны СНГ предложил дать площадку для переговоров по Украине Токаев предложил Казахстан в качестве площадки для переговоров по Украине

Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Глава страны обсудил это с американским лидером Дональдом Трампом по телефону, передает пресс-служба политика. По данным ТАСС, Токаев подчеркнул сложность урегулирования конфликта, отметив, что вопрос территорий занимает доминирующее место и требует двусторонних компромиссов.

В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли, — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Там отметили, что Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и продолжить поиск формулы мира. Также Токаев пригласил Трампа в гости. Телефонный разговор состоялся во вторник, 23 декабря.

Ранее стало известно, что президенты Казахстана и США подняли тему украинского урегулирования в рамках беседы. Токаев отметил, что этот вопрос очень сложный и требует компромисса.