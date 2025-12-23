Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 18:00

Президент страны СНГ предложил дать площадку для переговоров по Украине

Токаев предложил Казахстан в качестве площадки для переговоров по Украине

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Глава страны обсудил это с американским лидером Дональдом Трампом по телефону, передает пресс-служба политика. По данным ТАСС, Токаев подчеркнул сложность урегулирования конфликта, отметив, что вопрос территорий занимает доминирующее место и требует двусторонних компромиссов.

В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли, — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Там отметили, что Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и продолжить поиск формулы мира. Также Токаев пригласил Трампа в гости. Телефонный разговор состоялся во вторник, 23 декабря.

Ранее стало известно, что президенты Казахстана и США подняли тему украинского урегулирования в рамках беседы. Токаев отметил, что этот вопрос очень сложный и требует компромисса.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
Украина
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Россию оплетают сетью особых патрулей
На Украине раскрыли планы сбежавшего из страны «кошелька» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.