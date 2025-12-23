Трамп передал Токаеву символический ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, включая символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом, сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, американский лидер также передал президенту Казахстана теплые личные пожелания.

В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года. Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом, — сообщил Желдибай.

Кроме того, Трамп подчеркнул свое уважение. Американский лидер охарактеризовал Токаева, как опытного государственного деятеля и прекрасного человека, заключил Желдибай.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с Токаевым заявил, что у России и Казахстана нет ни одного спорного вопроса. По его словам, отношения двух стран развиваются позитивно, в них практически нет проблем. Путин отметил, что рад встрече с коллегой.