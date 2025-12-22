Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:15

Путин оценил уровень отношений России и Казахстана

Путин заявил, что у России и Казахстана почти нет ни одного спорного вопроса

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Фото: Александр Казаков/РИА Новости
У России и Казахстана нет ни одного спорного вопроса почти по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на отдельной встрече с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, отношения двух стран развиваются положительно, и в них практически нет проблем. Путин отметил, что рад встрече с коллегой.

В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно, практически по всем направлениям и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного, — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что вопросы при таком объеме сотрудничества есть всегда. В ответ Токаев оценил продуманный характер встреч, которые президент РФ провел в Санкт-Петербурге в рамках ЕАЭС и СНГ. Содружество он назвал авторитетной и востребованной международной организацией.

Ранее появились детали об экскурсии, которую Путин организовал для лидеров стран СНГ в Эрмитаже. Президенты Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана осмотрели экспозицию. Глава государства лично рассказал лидерам об уникальности музея.

Владимир Путин
Казахстан
СНГ
Касым-Жомарт Токаев
