26 февраля 2026 в 11:01

Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тегеран и Вашингтон приступили к третьему раунду непрямых переговоров, которые проходят в Женеве, передает иранский телеканал SNN. Ключевой темой встречи станет иранское ядерное досье.

В делегацию Ирана вошли министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, замминистра по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, заместитель министра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади. Кроме того, в группу включен представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании AIPAC в Вашингтоне обозначил позицию Вашингтона о бессрочном характере потенциального нового соглашения по иранской ядерной программе. Администрация Белого дома намерена добиваться именно такого формата договоренностей.

До этого Арагчи заявил, что Тегеран возвращается к переговорам с Вашингтоном в Женеве и настроен на быстрое достижение честной договоренности. Министр отметил, что сейчас сложилась историческая возможность подписать беспрецедентное соглашение, построенное на принципе взаимной выгоды.

Иран
Женева
США
переговоры
