Дмитриев отправится в Женеву на переговоры с США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев планирует прибыть в Женеву 26 февраля для переговоров с США, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Детали предстоящей встречи пока не раскрываются.

Дмитриев планирует прилететь в Женеву в четверг, чтобы продолжить переговоры с американцами по экономическому треку, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенты РФ, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Комментируя сам переговорный процесс, он отметил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка.

До этого стало известно, что трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта. В настоящее время стороны продолжают согласовывать локацию для проведения переговоров.

Кроме того, новые трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут пройти не в Женеве, сообщил источник. В настоящее время делегации продолжают согласовывать локацию для проведения следующей встречи.