Советник Эрдогана обговорил с представителем МИД отношения Баку и Еревана Кылыч обговорил с Ховаевым нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Акиф Чагатай Кылыч сообщил в соцсети X, что обсудил со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи мы обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, направленный на установление прочного мира, а также последние события на Южном Кавказе, — заявил Кылыч.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указал, что мирные переговоры Армении с Азербайджаном носят необратимый характер. По его словам, Баку и Ереван достигли точки невозврата в этом вопросе.

До этого посол РФ в Армении Сергей Копыркин обратил внимание, что Россия сыграла ключевую роль в начале процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он напомнил о соглашениях, достигнутых на высшем уровне в 2020–2022 годах, и подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество должно быть взаимовыгодным и учитывать интересы всех стран региона.