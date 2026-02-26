Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 00:19

Советник Эрдогана обговорил с представителем МИД отношения Баку и Еревана

Кылыч обговорил с Ховаевым нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Акиф Чагатай Кылыч сообщил в соцсети X, что обсудил со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи мы обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, направленный на установление прочного мира, а также последние события на Южном Кавказе, — заявил Кылыч.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указал, что мирные переговоры Армении с Азербайджаном носят необратимый характер. По его словам, Баку и Ереван достигли точки невозврата в этом вопросе.

До этого посол РФ в Армении Сергей Копыркин обратил внимание, что Россия сыграла ключевую роль в начале процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он напомнил о соглашениях, достигнутых на высшем уровне в 2020–2022 годах, и подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество должно быть взаимовыгодным и учитывать интересы всех стран региона.

Реджеп Эрдоган
Азербайджан
Армения
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ак Барс» проиграл тольяттинцам в серии буллитов
Французский министр культуры решила стать мэром Парижа и уволилась
Звезда фильма «Снежная королева» ушла из жизни
Раскрыты детали о попавшем в перестрелку катере США у берегов Кубы
Нарковойны в Мексике: кто дал картелям оружие США, при чем тут Украина
Стало известно, кем были девушки в бикини на фото с Хокингом
Орбан потребовал оставить Украину без большой армии
В России стартовал предзаказ на новую линейку Samsung Galaxy S26
Глава СПЧ предложил проверить слова Довлатова о четырех миллионах доносов
Советник Эрдогана обговорил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
Популярный актер из «Бригады» и «Интернов» умер в 57 лет
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.