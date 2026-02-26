Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 01:48

Запорожская область вздрогнула от очередных взрывов

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

Детали произошедшего и информация о возможных последствиях не раскрываются. Официальные ведомства ситуацию пока не комментировали.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что Россия планомерно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, переключив внимание на локомотивы, депо и главные узловые станции. Среди задач таких ударов он назвал нарушение военных перевозок и сдерживание экономики за счет замедления экспортных и внутренних грузопотоков.

До этого взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

