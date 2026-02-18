Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 15:21

Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК

Взрыв в ТЦК Ивано-Франковской области Украины расследуют как теракт

СБУ СБУ Фото: Социальные сети
Взрыв в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины расследуют как теракт, сообщило областное управление СБУ агентству РБК-Украина. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля.

По данным ведомства, взрыв прогремел в 01:15 по местному времени (02:15 мск). В результате повреждено административное здание, пострадавших нет. СБУ проводит расследование совместно с полицией. Информацию также подтвердили в пресс-службе областного ТЦК.

Ранее в Сети были опубликованы кадры взрыва, раздавшегося в здании центра. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

До этого сотрудники тернопольского территориального центра комплектования на микроавтобусе переехали женщине ногу. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. На опубликованных кадрах видно, как женщина падает, крича от боли, в то время как автомобиль с военкомами удалялся. Снимавшая женщина кричала им вслед, что она все зафиксировала.

взрывы
Украина
ТЦК
теракты
СБУ
военкоматы
