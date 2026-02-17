Зимняя Олимпиада — 2026
Украинские «людоловы» переехали женщину

Сотрудники ТЦК на машине переехали женщине ногу в Тернополе

Сотрудники тернопольского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на микроавтобусе переехали женщине ногу, передает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Очевидцы сняли момент происшествия на видео.

На опубликованных кадрах видно, как женщина упала, крича от боли, в то время как автомобиль с военкомами удалялся. Снимавшая происходящее на видео женщина кричала им вслед, что камера все зафиксировала.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина провалился под лед, пытаясь скрыться от сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент произошел на Днепровской набережной украинской столицы. За мужчиной гнались девять сотрудников ТЦК.

До этого уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук. Люди жалуются на незаконное ограничение свободы при задержании, принудительное доставление в военкоматы и формальные медицинские осмотры.

