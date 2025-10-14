В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации Тернопольский ТЦК сообщил о привлечении боевых подразделений к мобилизации

Тернопольский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начал задействовать боевые подразделения для проведения мобилизационных мероприятий, сообщили в самом учреждении. Данное решение объясняется необходимостью применения новых подходов к процессу оповещения граждан, подлежащих призыву.

Сформированные группы включают в себя военнослужащих, имеющих реальный боевой опыт и пользующихся авторитетом в обществе. По мнению представителей ТЦК, подобные меры способствуют росту доверия населения к процедуре мобилизации и гарантируют строгое соблюдение правовых норм.

Ранее оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов начал судиться с ТЦК и полицией. Мужчина был задержан в Тернопольской области, но протокол при этом составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.

Прежде водитель из города Тернополя переехал двух сотрудников ТЦК, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.