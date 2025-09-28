Украинец переехал военкома за попытку проверить документы

Водитель из города Тернополя на западе Украины переехал двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), которые хотели проверить у него документы, сообщает областная полиция. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.

По сообщениям местной полиции, перед этим горожанин отказался от общения с сотрудниками и забаррикадировался в салоне, а затем начал движение. Два сотрудника были госпитализированы, тяжесть полученных травм не уточняется. Неизвестный скрылся, ведется опрос свидетелей и проверка камер наблюдения для установления его личности.

Ранее власти Украины ввели обязательный электронный реестр мужчин и закрыли главную лазейку для уклонистов в возрасте от 25 до 60 лет. По оценкам украинских экспертов, от нововведения могут пострадать до 1,5 млн человек, в том числе и те, кто ранее имел отсрочку по состоянию здоровья.

До этого во Львове на западе Украины сотрудник военкомата устроил стрельбу во время силовой мобилизации мужчины. Сотрудник ТЦК бросился на уклониста и попытался схватить, а когда тот попытался оказать сопротивление, совершил выстрел.