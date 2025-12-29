Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:11

Школьница истекла кровью после пирсинга губы

В Ленобласти школьница потеряла литр крови после пирсинга нижней губы

Читайте нас в Дзен

В Ленинградской области школьница попала в больницу с сильнейшим кровотечением после неудачного пирсинга, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». Процедуру ей провел мастер с сомнительной квалификацией в одном из торговых центров.

Как сообщает областная станция скорой помощи, 14-летняя девочка сделала пирсинг нижней губы. Первые сутки все было хорошо, но затем у нее появился сильный отек, а через два дня открылось интенсивное кровотечение. К моменту приезда медиков пациентка потеряла уже около литра крови — пол от ванной до коридора и раковина были полностью ею залиты.

Фельдшер скорой оказал девочке экстренную помощь. Он ввел кровоостанавливающий препарат, приложил лед и доставил ребенка в больницу, где ее передали хирургам. Выяснилось, что «мастер» окончил лишь курсы младшего медицинского брата и не имел права на проведение таких процедур.

Ранее школьник из Саратовской области попал в больницу после того, как у него в руках взорвалась петарда. Инцидент произошел 28 декабря на улице Тельмана в городе Энгельсе во время игры. Подросток получил травму руки.

дети
подростки
школьники
Ленобласть
медики
скорая помощь
пирсинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Новоуренгойцы за год заплатили более 100 тыс. рублей штрафов за шум
Рой российских FVP-дронов сжег Abrams под Красноармейском и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.