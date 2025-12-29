Школьница истекла кровью после пирсинга губы

В Ленинградской области школьница попала в больницу с сильнейшим кровотечением после неудачного пирсинга, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». Процедуру ей провел мастер с сомнительной квалификацией в одном из торговых центров.

Как сообщает областная станция скорой помощи, 14-летняя девочка сделала пирсинг нижней губы. Первые сутки все было хорошо, но затем у нее появился сильный отек, а через два дня открылось интенсивное кровотечение. К моменту приезда медиков пациентка потеряла уже около литра крови — пол от ванной до коридора и раковина были полностью ею залиты.

Фельдшер скорой оказал девочке экстренную помощь. Он ввел кровоостанавливающий препарат, приложил лед и доставил ребенка в больницу, где ее передали хирургам. Выяснилось, что «мастер» окончил лишь курсы младшего медицинского брата и не имел права на проведение таких процедур.

